Лондон, 4 мая, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Полиция Лондона задержала пятерых мужчин по подозрению в подготовке теракта в Великобритании. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба лондонской полиции в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

«Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования… Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта», — уточняется в заявлении.

Четверо задержанных являются уроженцами Ирана, проживающими в разных частях Великобритании. Двое мужчин, обоим по 29 лет, были задержаны в Суиндоне и Стокпорте. Третий подозреваемый, мужчина 46 лет, задержан в западном Лондоне, а четвёртый, 40-летний мужчина, задержан в Рочдейле.

Этническая принадлежность и возраст пятого подозреваемого устанавливаются. Все подозреваемые находятся под стражей. В рамках расследования сотрудники полиции проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере. Отмечается, что все подозреваемые задержаны в ходе спецоперации, которую полиция Лондона проводила совместно с командованием по борьбе с терроризмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск предупредил, что страны Европы столкнутся с ростом числа терактов из-за массовой иммиграции. Он отметил, что в Европе уже растет число терактов. По его мнению, СМИ пытаются уменьшить последствия таких атак.

В декабре 2024 года автомобиль врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Погибли 11 человек, пострадали около 60. Местные власти назвали это терактом.

В феврале 2025 года в Мюлузе на востоке Франции мужчина с ножом напал на прохожих около уличного рынка. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали, он был на учете в полиции как потенциальный террорист.