Ташкент, 4 мая, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Узбекистана вызвало посла России Олега Мальгинова для обсуждения якобы нарушений прав узбекских граждан в РФ, сообщили в МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

«В рамках переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям узбекско-российского сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Отмечается, что в ходе переговоров узбекская сторона выразила обеспокоенность сообщениями о якобы нарушениях прав граждан Узбекистана и случаях жесткого обращения с ними, подчеркнув важность решения этих вопросов.

Стороны также отметили высокий уровень сотрудничества по консульско-правовым и миграционным вопросам, включая ежегодные консульские консультации и ежемесячные встречи рабочей группы по организованному набору узбекских граждан для работы в РФ.

Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для обеспечения прав граждан обеих стран.

Как передавало ИА Регнум, правоохранительные органы России регулярно проводят мероприятия по обеспечению безопасности и поддержания общественного порядка. Так, 14 апреля в МВД сообщили, что сотрудники полиции в ходе рейда в бане выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, их выдворят из страны. По данным ведомства, всего были задержаны 59 иностранцев.

В этот же день позже МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием. Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

Позже МИД РФ заявил, что рейд в бане в Москве был плановым и не был нацелен против граждан какой-либо страны. Кроме того, правоохранители действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с законами РФ. Во время задержания силовики применили необходимые меры при оказании им сопротивления со стороны некоторых иностранцев.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны.