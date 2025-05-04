Москва, 4 мая, 2025, 04:51 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила министру труда Антону Котякову упростить присвоение звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

permkrai.ru Предприятие ОПК

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории «Ветеран труда» для специалистов ОПК», — приводит «РИА Новости» отрывок из письма.

Лантратова подчеркнула, что в условиях геополитических вызовов и проведения специальной военной операции сотрудники ОПК работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность страны. В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, их поддержка должна быть усилена, пояснила парламентарий.

Она предложила отменить требование о наличии ведомственных наград и снизить стаж для получения звания до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

По мнению депутата, это укрепит престиж профессий в ОПК, обеспечит социальную справедливость и признание вклада работников в защиту государства.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 сентября прошлого года по случаю Дня оружейника поблагодарил работников ОПК за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе.

Президент подчеркнул, что в России всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику. Он отметил, что сейчас предприятия ОПК работают ритмично, чётко, делают всё необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.