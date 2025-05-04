Штат Калифорния, США, 4 мая, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Одномоторный самолёт Van’s RV-10 с пилотом на борту потерпел крушение и упал на жилые дома в американском штате Калифорния. Об этом 3 мая сообщает издание LA Times.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

«В сообщениях о чрезвычайной ситуации, переданных пожарным, говорилось, что в районе Wood Ranch Parkway и High Meadow Street загорелось два строения. Как сообщили пожарные, на борту самолета находился только один человек», — уточняется в материале.

Отмечается, что в момент авиакатастрофы в домах находились жильцы, но они успели эвакуироваться и не пострадали. Как рассказал представитель пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауд, на место ЧП направились 40 пожарных и оперативно ликвидировали возгорание.

По данным Федеральной авиационной администрации, одномоторный самолёт вылетел из аэродрома Уильяма Дж. Фокса в Ланкастере и направлялся в аэропорт Камарилло. Пилот, находившийся на борту, погиб. Как пояснили в Федеральной авиационной администрации, самолёт Van’s RV-10 — это самодельное воздушное судно, его собирают по чертежам из готовых деталей. Детали и запчасти для таких низкопланов производит компания Van’s Aircraft, на сегодняшний день в эксплуатации находятся 11 422 таких самолета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легкомоторный самолёт потерпел крушение в штате Нью-Йорк. Предварительно известно о гибели как минимум одного пассажира. Это уже третья в США авиакатастрофа с жертвами за последние несколько дней.

В конце марта небольшой самолет потерпел крушение в городе Бруклин-Парк в американском штате Миннесота. Самолет рухнул на жилой дом, после чего начался сильный пожар. При этом жители не пострадали. Пассажиры и члены экипажа самолета погибли.