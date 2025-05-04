Москва, 4 мая, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Электроснабжение в Подмосковье после аварии восстановят в течение воскресенья, 4 мая, сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

amir taj Без электричества

«К концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей «Россети Московский регион», — заявил Пятигор в интервью телеканалу «360».

Для устранения последствий аварии привлечено около 30 бригад.

По его информации, в Клину к полуночи подключат девять населенных пунктов, к утру — еще 16, а к 20:00 4 мая — 41.

В Талдоме к полуночи включат восемь пунктов, к утру — 20. В Пушкино и Мытищах основная сеть восстановлена, отметил Пятигор.

В Сергиевом Посаде к полуночи подключат 19 населенных пунктов, к утру — девять, еще девять — в течение 4 мая. В Дмитрове идут наиболее масштабные работы. Сил и средств достаточно, подчеркнул Пятигор.

Ранее Пятигор заявил, что авария на электросетях в Подмосковье после снегопада в первые дни мая стала крупнейшей за последние 15 лет. По его словам, в некоторых случаях специалистам приходится не просто восстанавливать, а строить линии заново. Сложности возникают в труднодоступных участках. Он заявил, что компания делает всё возможное, чтобы вернуть электричество в дома жителей в максимально короткие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая порядка 26 тыс. человек остались без света в 90 населенных пунктах Московской области. Больше всего пострадала северная часть Подмосковья. По всему региону обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, из-за проблем с электричеством задержались семь поездов дальнего следования.