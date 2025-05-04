Пхеньян, 4 мая, 2025, 04:05 — ИА Регнум. Работу ведущего танкостроительного завода КНДР лично проинспектировал лидер страны Ким Чен Ын и указал на важность замены имеющейся бронетехники новейшими танками, Об этом 4 мая сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Товарищ Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий», — уточняется в сообщении.

Лидер КНДР отметил, что производство современных танков и бронемашин является важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск и ключом к планам правящей партии совершить «революцию в бронетанковых войсках». Ким Чен Ын остался доволен обновленным проектом конструкции танка и огневой системы производства КНДР.

Ким Чен Ын указал на важность точного формулирования военной функции и роли танков в современных конфликтах. Лидер КНДР призвал работников завода «неустанно» совершенствовать технологии и наращивать темпы производства, уделяя внимание улучшению условий труда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на первых испытаниях боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца «Чхве Хён». Лидер КНДР отметил быструю подготовку эсминца к испытаниям, высоко оценил огневые системы корабля, которые представляют собой сочетание «самых мощных ударных» вооружений, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты.

В КНДР провели испытательный пуск новейшей зенитно-ракетной системы с целью проверки её характеристик. Опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели производился в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына и главных лиц военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет призвал быть в готовности к использованию ядерного оружия.

Военные КНДР 26 февраля произвели тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны. На запуске присутствовал Ким Чен Ын. Он заверил журналистов в полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.