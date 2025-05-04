Гавана, 4 мая, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправляется в Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Через несколько часов мы будем в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между нашими двумя странами», — написал Диас-Канель в соцсети X.

Он назвал честью присутствие Кубы на Красной площади 9 Мая.

Как передавлало ИА Регнум, ранее Кремль заявил, что на парад Победы ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России

Позднее, 30 апреля, стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 Мая. Песков уточнил, что Индия будет представлена на праздновании не на высшем уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля заявил, что не может не приехать на парад Победы в Москве 9 мая. Он также поблагодарил Путина за приглашение.

Перед этим лидеры многих стран приняли приглашение приехать в Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.