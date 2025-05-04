Каир, 4 мая, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Приговор двум израильским туристам вынес суд в Египте за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове. Об этом 3 мая сообщила газета Youm7.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Инцидент произошел в конце августа 2024 года в отеле, расположенном в северной оконечности залива Акаба возле границы с Израилем. Уточняется, что двое израильских арабов-туристов отказались платить за заказанные в большом количестве алкогольные напитки, уверяя, что бронь отеля включает стоимость алкоголя. Туристы спровоцировали конфликт, напали на троих работников отеля и нанесли им серьёзные травмы, избивая сотрудников палкой и металлической арматурой.

Граждан Израиля задержали, им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан, причинении ущерба отелю в размере 35 тысяч египетских фунтов (около 56 тысяч рублей). Материалы дела передали в уголовный суд Египта.

«Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы», — уточняет издание.

Кроме того, израильским туристам предстоит ещё один суд, который определит размер компенсации пострадавшим и отелю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Турции группа неизвестных мужчин напала на российских туристов. Инцидент произошёл в одном из отелей городка Гёчек на юго-западе страны. Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение и оказали им необходимую помощь. Правоохранительные органы Турции уже начали расследование по факту нападения.