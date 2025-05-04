Москва, 4 мая, 2025, 03:23 — ИА Регнум. Находящиеся в Москве граждане Китая собрались вечером 3 мая в центре российской столицы в ожидании репетиции парада Победы, сообщают пользователи соцсетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На Ветошном переулке у ГУМа граждане Поднебесной поют песни и размахивают флагами КНР, считая, что именно там пройдет репетиция.

Участники акции говорят, что находятся на месте с утра, чтобы поддержать своих соотечественников.

Днем ранее в соцсетях публиковали кадры, на которых, предположительно, китайские военные репетировали свое участие в параде.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассчитывает на участие в параде Победы 9 мая в Москве воинских расчетов из разных стран из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля сообщил, что на парад Победы на Красной площади в этом году ожидают более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать праздник вместе с Путиным.

Многие лидеры государств сообщили, что приняли приглашение приехать 9 мая в Москву. 28 апреля о намерении посетить парад заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее об аналогичных планах говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.

15 апреля газета Bild писала, что подготовка России к параду Победы на 9 Мая вызвала беспокойство в Германии.

Отмечалось, что беспокойство у немцев вызвали кадры репетиции парада в Екатеринбурге, где вместо традиционных вооружений времен Великой Отечественной войны была показана современная боевая техника: танки с противоаэростатными системами, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30 и бронетранспортеры со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мостоукладчики, автоцистерны и роботы-саперы.