Боливия, 4 мая, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Ребёнка и четверых взрослых спасли из кишащих змеями болот спустя двое суток после авиакатастрофы в департаменте Бени в Боливии. Об этом 3 мая сообщает местный телеканал eju.

San Diego Air and Space Museum Archive Легкомоторный самолёт Cessna 170

Самолет Cessna 170 CP-1099, на борту которого помимо пилота находились три женщины и пятилетний мальчик, которого везли на лечение, вылетел из города Баурес в сторону Тринидада. Воздушное судно пропало с радаров при подлёте к аэропорту Тринидада. Поисково-спасательная операция продолжалась около двух суток.

«Пятеро пассажиров самолета Cessna 170 CP-1099 были спасены после того, как были без вести пропавшими более 48 часов. Среди выживших — пятилетний мальчик, родственники которого арендовали самолет, чтобы отвезти его в больницу, поскольку он был в плохом состоянии здоровья», — уточняет телеканал.

Отмечается, что найти пропавших людей спасателям помогли рыбаки, которые услышали крики о помощи. Самолёт упал в болотистой местности с густыми зарослями, где в изобилии встречаются ящерицы и змеи. Пилот и пассажиры в ожидании помощи поднялись на крышу самолёта, чтобы спастись от обитателей болота. Рыбаки сумели добраться до упавшего самолёта, забрали людей и передали их спасателям.

«В пятницу, 2 мая, выжившие прибыли в Тринидад, столицу Бени, на борту вертолета FAB Eco Charly и были немедленно доставлены в больницу», — сообщает телеканал.

Все пассажиры и пилот живы, их состояние оценивается как стабильное. Причины авиакатастрофы устанавливают. Известно, что пилот из-за механической поломки совершил вынужденную посадку у реки Итаномас в 123 км от аэропорта Тринидада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 мая президент Боливии Луис Арсе сообщил о пропавшем в боливийской Амазонии легком самолете Cessna 172CP с четырьмя взрослыми и одним ребенком на борту. По его словам, воздушное судно пропало между Бауресом и островом Тринидад.

По словам директора главного управления гражданской авиации Хосе Гарсии, у самолета не было никаких технических проблем. Он прошел регистрацию, был полностью готов к полету и застрахован.