Лондон, 4 мая, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Правящий на Украине режим в будущем сможет возобновить агрессию против России, если США не признают Крым российским. К такому выводу пришли обозреватели британской газеты Financial Times (FT).

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в публикации FT.

По мнению автора статьи, Западу лучше стремиться к перемирию в «стиле корейской войны», а не к какому-то соглашению, которое включает в себя формализацию США признания Крыма в составе России.

Газета отмечает, что «многое зависит» от нескольких слов на «листке бумаги», который может быть подписан или не подписан в ближайшие недели.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания украинской стороной Крыма регионом РФ. Глава Белого дома уточнил, что он не просил Киев признавать Крым частью России и что такие заявления только вредят переговорному процессу.

Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и отметил, что тому нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года Киев потеряет всю Украину. Он добавил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Позднее, 25 апреля, глава киевского режима, несмотря на критику со стороны президента США, заявил, что украинская сторона придерживается позиции о непризнании Крыма территорией РФ. По его утверждению, Киеву для поддержки необходимы введение на Украину иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав России по итогам референдума в 2014 году, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.