Лондон, 4 мая, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Группу из 14 подростков задержали по подозрению в непредумышленном убийстве 14-летнего мальчика в Великобритании. Об этом 3 мая сообщил телеканал Sky News.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

Уточняется, что сотрудники полиции в Нортумбрии обнаружили тело 14-летнего Лейтона Карра после пожара, вспыхнувшего в промышленном парке Фэрфилд в Гейтсхеде. После ликвидации пожара в складском помещении спасатели обнаружили тело мальчика. Как позднее выяснилась, подросток пропал вечером накануне пожара.

Полицейские задержали группу подростков в возрасте от 11 до 14 лет, среди которых три девочки, остальные — мальчики, по подозрению в непредумышленном убийстве. Подробностей трагедии не приводится, подростки в настоящий момент арестованы.

Главный инспектор полиции Нортумбрии Луиза Дженкинс назвала произошедшее «чрезвычайно трагическим инцидентом» и выразила соболезнования родителям и близким погибшего ребёнка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к 52-летнему тюремному заключению приговорил суд подростка Акселя Рудакубану за убийство трёх девочек в городе Саутпорте в Великобритании. В ходе заседания 20 января Рудакубана признал свою вину по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хранении холодного оружия с целью нападения, производстве биологического токсина (рицина) и хранении информации, которая может использоваться для совершения или подготовки теракта.

Трагедия произошла в Саутпорте в конце июля 2024 года. Подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в детской танцевальной студии. Жертвами стали три девочки, увечья получили ещё восемь детей и двое совершеннолетних.

Трагедия в Саутпорте привела к волне протестов по всей Великобритании против неконтролируемой иммиграции. Протесты перерастали в беспорядки, в ходе которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Около 400 участников протестов были приговорены к тюремному заключению на срок до девяти лет.