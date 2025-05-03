Дубай, ОАЭ, 4 мая, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Возможность создавать групповые звонки появилась в мессенджере Telegram. Об этом 3 мая сообщил сооснователь платформы Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«В последнем обновлении Telegram появились сверхзащищенные групповые звонки. Они защищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя», — уточняется в сообщении.

Проверить зашифрованность звонков пользователи смогут точно так же, как и звонки один на один: с помощью совпадения эмодзи на экране. В любой групповой звонок один на один можно будет добавить до 200 участников, используя пригласительные ссылки, QR-коды или прямые приглашения.

«Если вам нужно выйти за рамки 200 участников в звонке, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников», — отметил Дуров.

Проверить зашифрованность звонка можно будет как и в звонках между двумя пользователями — через совпадение эмодзи, которые показаны у них на экране.

В ходе звонков пользователь может задействовать функцию трансляции своего экрана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Дуров, мессенджер Telegram за всю историю своего существования не раскрыл ни единого байта личных сообщений пользователей. Бизнесмен указал на необходимость продолжать объяснять законодателям, что шифрование защищает конфиденциальность и безопасность обычных людей, а не преступников, и потеря такой защиты была бы, по его словам, трагичной.

Дуров в сентябре прошлого года заявил, что подавляющее большинство (99,999%) пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности. При этом остающиеся 0,001% занимающихся незаконной деятельностью создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда пользователей.

Тогда же основатель мессенджера допустил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Это прописано в обновлённых условиях обслуживания и политики конфиденциальности платформы. Предприниматель отметил, что эти меры вводятся для того, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram.