В Госдуме назвали трезвым взглядом слова Рубио о границах Украины
Депутат Шеремет навал трезвым взглядом слова Рубио о границах Украины
Москва, 4 мая, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Взгляд и оценка госсекретаря США Марко Рубио о невозможности возвращения границ Украины до 2014 года являются трезвыми, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).
«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория», — приводит «РИА Новости» слова парламентария.
Шеремет также назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о возврате к границам 1991 года блефом, который осознают в США.
Россия, по словам депутата, не торгует территориями и будет защищать народы, выбравшие с ней общий путь.
Как передавало ИА Регнум, 1 мая Рубио заявил, что Украина не сможет вернуть свои границы 2014 года. Госсекретарь США добавил, что президент США Дональд Трамп в течение первых 100 дней своего правления прилагал все усилия для достижения мира. По мнению Рубио, сейчас стороны стали ближе к заключению соглашения.
23 апреля Трамп резко раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания украинской стороной Крыма регионом РФ. Глава Белого дома уточнил, что он не просил Киев признавать Крым частью России и что такие заявления только вредят переговорному процессу.
Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и отметил, что тому нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года Киев потеряет всю Украину. Он добавил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.
Позднее, 25 апреля, глава киевского режима, несмотря на критику со стороны президента США, заявил, что украинская сторона придерживается позиции о непризнании Крыма территорией РФ. По его утверждению, Киеву для поддержки необходимы введение на Украину иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав России по итогам референдума в 2014 году, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.