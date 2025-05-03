Москва, 4 мая, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Взгляд и оценка госсекретаря США Марко Рубио о невозможности возвращения границ Украины до 2014 года являются трезвыми, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория», — приводит «РИА Новости» слова парламентария.

Шеремет также назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о возврате к границам 1991 года блефом, который осознают в США.

Россия, по словам депутата, не торгует территориями и будет защищать народы, выбравшие с ней общий путь.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Рубио заявил, что Украина не сможет вернуть свои границы 2014 года. Госсекретарь США добавил, что президент США Дональд Трамп в течение первых 100 дней своего правления прилагал все усилия для достижения мира. По мнению Рубио, сейчас стороны стали ближе к заключению соглашения.

23 апреля Трамп резко раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания украинской стороной Крыма регионом РФ. Глава Белого дома уточнил, что он не просил Киев признавать Крым частью России и что такие заявления только вредят переговорному процессу.

Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и отметил, что тому нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года Киев потеряет всю Украину. Он добавил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Позднее, 25 апреля, глава киевского режима, несмотря на критику со стороны президента США, заявил, что украинская сторона придерживается позиции о непризнании Крыма территорией РФ. По его утверждению, Киеву для поддержки необходимы введение на Украину иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав России по итогам референдума в 2014 году, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.