Хартум, 4 мая, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) за последние два дня убили около 300 мирных жителей в провинции Западный Кордофан на юге Судана. Об этом 3 мая заявило министерство иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт в Судане

«Террористические формирования продолжают совершать преступления против человечности, массовые убийства и этнические чистки в различных частях страны. За последние два дня они совершили новые массовые убийства мирных жителей в городе Эн-Нахуд в провинции Западный Кордофан. Число погибших достигло около 300 человек», — уточняется в заявлении МИД Судана.

В свою очередь, повстанцы из СБР заявили о захвате города Аль-Хауи в штате Западный Кордофан. Согласно официальному заявлению повстанцев, им удалось взять город под контроль всего через день после захвата города Эн-Нухуд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце марта в гражданской войне в Судане наметился перелом — после двух лет позиционных боев правительственные силы начали теснить мятежные войска по всей линии фронта. Власти Судана объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от повстанческих формирований СБР и возвращении под свой контроль нескольких крупных военных баз и арсеналов. Повстанцы в ответ активизировали бои на юге и западе Судана и объявили о формировании правительства на захваченных территориях.

Гражданская война в Судане продолжается с 2023 года. За два года погибли более 20 тыс. человек, более 14 млн стали вынужденными переселенцами — при общей численности населения страны в 50 млн человек.