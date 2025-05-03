Черкассы, Украина, 4 мая, 2025, 00:51 — ИА Регнум. В Черкассах поздно вечером 3 мая прогремело как минимум шесть взрывов, заявило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности о последствиях не приводятся. Согласно официальной карте министерства цифровой трансформации страны, на данный момент воздушная тревога действует в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Министерство обороны РФ не сообщало об ударах по объектам в Черкассах. Оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что российская армия наносит удары исключительно по военным целям и связанным с ними объектам.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли удар по заводу боеприпасов. Кроме того, российские войска поразили пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Удары наносили авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

В течение 1 мая российские войска нанесли семь ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Также были поражены военные аэродромы, арсеналы, места размещения систем РЭБ и площадки по производству ударных беспилотников.

Днем ранее ВС России также нанесли удары по аэродромам ВСУ и цехам, где производили БПЛА. Кроме того, они поразили места, где скопились вражеские морские дроны.