Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7–11 мая, из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также плотного военно-политического графика, сообщила 3 мая его канцелярия.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приглашение и отметил теплые отношения между странами. Ранее израильские СМИ сообщали, что в Баку планировались переговоры с турецкой делегацией по снижению напряженности в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности защищать поселки местных друзов. Отмечается, что ночью 3 мая пять представителей этой этноконфессиональной группы были эвакуированы из Сирии для лечения в Израиле.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. 2 мая Нетаньяху заявил об ударе ЦАХАЛ по объекту близ президентского дворца фактического сирийского лидера Ахмед аш-Шараа в Дамаске, чтобы устранить угрозу для друзов в Сирии и не позволить размещать силы южнее Дамаска. По данным израильской армии, были сбиты истребители.

В начале апреля израильские истребители атаковали более 20 раз аэродромы в провинциях Хама и Хомс. Также был атакован аэродром «Т4» недалеко от Пальмиры и военный объект в районе Масакин-Берзи в Дамаске.