Тула, 3 мая, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате столкновения четырёх автомобилей на проспекте Ленина в Туле. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, авария с участием автомобилей Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes произошла в 20:00 мск.

«Водитель автомобиля Chevrolet Camaro — мужчина 1987 года рождения — выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которая столкнулась с автомобилем Lada Granta, с последующим столкновением с легковым автомобилем Mercedes-Benz», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибла женщина-пассажирка автомобиля Toyota, водитель получил травмы и госпитализирован, его состояние медики оценивают как тяжёлое.

В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в марте в результате столкновения четырех автомобилей в Туле погиб один человек, девять пострадали, включая четырех детей —3,6,12 и 13 лет. Пострадавших госпитализировали.

В январе в Тульской области на 61-м километре автодороги Тула ― Белев маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Шесть человек госпитализировали, ещё четверым оказана медицинская помощь на месте. Пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам МЧС.