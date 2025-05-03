Белгород, 3 мая, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Семья из трех человек пострадала в селе Архангельское в Белгородской области при обстреле со стороны украинских формирований. Об этом вечером 3 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трёх человек», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу с баротравмами и контузиями. Пожилой женщине и ее 16-летнему внуку потребовалась госпитализация в белгородские клиники. Отец мальчика от госпитализации отказался.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее в селе Стригуны Борисовского района Белгородской области во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина.

ВСУ в последнее время активизировали удары по мирному населению. Ранее 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

В ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.