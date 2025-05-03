Нижний Новгород, 3 мая, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после того, как полярная волчица сбежала из вольера в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Илья Наймушин/РИА Новости

По данным СМИ, хищница выбежала из вольера около 16:30 по местному времени. По предварительным данным, сотрудник, кормивший волчицу, забыл закрыть вольер. Хищница выбралась на волю и начала гулять по территории зоопарка, где в это время находились посетители.

Находившихся в зоопарке людей эвакуировали, а волчица спустя некоторое время вернулась в вольер самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что животное находилось на карантине в отдельном помещении перед отправкой в другой зоопарк.

Региональная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг зоопарком. При наличии оснований в ведомстве рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

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