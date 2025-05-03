Омаха, США, 3 мая, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Один из богатейших инвесторов мира, 94-летний американец Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», сообщил о планах покинуть управление своего конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60-ти лет.

Global Look Press

Свои намерения Баффет раскрыл во время заседания совета директоров в субботу, 3 мая.

Баффет заявил, что в конце этого года предложит Грегу Абелю занять пост генерального директора Berkshire.

«Пришло время, когда Грег должен стать генеральным директором компании в конце года, и я хочу донести это до директоров и получить соответствующую рекомендацию», — заявил Баффет.

Отмечается, что Баффет заранее не уведомлял Абеля или других директоров Berkshire о своем решении, сделав это заявление в самом конце исторического 60-го ежегодного собрания тысяч акционеров компании в Омахе, штат Небраска.

При этом Баффет заверил акционеров, что даже не будучи официально лидером конгломерата, он сохранит свои акции Berkshire.

«У меня нет намерений — никаких — продавать хотя бы одну акцию Berkshire Hathaway. Я буду отдавать ее постепенно», — добавил он.

В конце Баффет пошутил, что его заявление станет главной новостью в СМИ.

Berkshire — один из крупнейших в мире конгломератов, управляющий портфелем из почти 200 предприятий. Основана в 1839 году как текстильное предприятие, но с 1965 года, после приобретения Баффетом, превратилась в инвестиционный конгломерат. Компания владеет акциями и предприятиями в различных отраслях: страхование (GEICO), энергетика, производство (Coca-Cola, Apple), транспорт, розничная торговля и др. Berkshire Hathaway известна своими долгосрочными инвестициями и ежегодными собраниями акционеров, которые называют «Вудстоком для капиталистов».

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Баффетт передумал оставлять состояние фонду миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды. Он уточнил, что состояние направит в новый благотворительный фонд, которым будут управлять его дочь и двое сыновей. Трое его детей должны единогласно решить, на какие благотворительные цели пойдут эти деньги.

Баффетт покинул благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс в июне 2021 года. Председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Баффетт являлся одним из трёх попечителей Bill & Melinda Gates Foundation (BMG). К фонду он присоединился в 2006 году и в своё время обещал отдать на благотворительность основную часть своего состояния. Инвестор не нарушил обещания и с 2006 по 2023 год передал фонду более 39 млрд долларов.

Миллиардер не делал резких комментариев относительно своего ухода и отметил, что его цели на 100% совпадают с целями организации.

По версии журнала Forbes Баффетт входит в десятку богатейших людей планеты. По данным на апрель, он занимал пятое место в этом рейтинге с состоянием в 106 млрд долларов.