Москва, 3 мая, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Вечером 3 мая российское ПВО уничтожило два украинских беспилотника над двумя регионами РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны России.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Около 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Мурманской областями.

Как передавало ИА Регнум, с 19:10 до 19:50 мск 3 мая другие три украинских БПЛА были уничтожены над Мурманской областью. О последствиях не сообщалось.

В ночь на 3 мая российские силы ПВО сбили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 96 было сбито над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью. Еще по восемь дронов ликвидировали над Брянской и Курской областями и два — над Белгородской областью.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.