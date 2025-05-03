Будапешт, 3 мая, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания Федеральным ведомством по охране конституции (контрразведкой) ФРГ классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию поддержал её сопредседателя Алис Вайдель. Об этом венгерский лидер заявил 3 мая в соцсети X.

Global Look Press

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас», — написал Орбан, отметив в посте аккаунт Вайдель.

В свою очередь, Вайдель поблагодарила премьер-министра Венгрии за поддержку и подчеркнула, что АдГ продолжит свой путь на благо страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что адвокаты партии АдГ направили контрразведке ФРГ письмо с требованием отменить решение о признании партии правоэкстремистской. Ведомству предоставили 48 часов, чтобы изменить решение. Если этого не произойдет, то адвокаты рекомендуют партии подавать судебный иск.

Немецкая контрразведка 2 мая признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. Такая мера позволяет применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Они также заявили, что будут защищать партию от клеветы юридическими мерами.

Госсекретарь США Марк Рубио назвал проявлением тирании решение властей Германии признать правоэкстремистской партию АдГ. По мнению политика, сделав такой шаг, власти ФРГ предоставили разведке новые полномочия для слежки за оппозицией, что в корне противоречит принципам демократии.

С мнением Рубио согласились вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесмен Илон Маск. Они выступили против возможного запрета партии.