Белград, 3 мая, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, прервавший поездку в США из-за недомогания, покинул Военно-медицинскую академию в Белграде, сообщил министр финансов Синиша Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

Global Look Press

По словам Мали, Вучич чувствует себя лучше и покинул клинику после 17:00 (18:00 мск).

«Я слышал его, говорит, что чувствует себя лучше», — отметил Мали.

Ранее доктор Драган Динчич из ВМА отметил, что состояние президента стабильное и удовлетворительное. По его словам, ухудшение самочувствия сербского президента возникло из-за резкого повышения давления. Динчич уточнил, что Вучич прошел терапевтическое лечение. Когда он прибыл в военно-медицинскую академию, то уже чувствовал себя хорошо. Врачи провели консилиум и внесли коррективы в его обычное лечение.

Врачи рекомендовали Вучичу покой и отдых. При улучшении самочувствия Вучич сможет поехать в Москву на Парад Победы 9 Мая, уточнил Синиша Мали.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая у Вучича резко ухудшилось состояние здоровья во время его визита в штат Флорида. Он прервал визит и вернулся в Сербию. Из-за инцидента сорвалась его встреча с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американского руководства.

В Белграде Вучича госпитализировали в военно-медицинскую академию. Там его встретили министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар и Динчич.