Белгород, 3 мая, 2025, 21:59 — ИА Регнум. В селе Стригуны Борисовского района Белгородской области во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пострадавшая самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения она была направлена в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Стригунах взрывами повредило два транспортных средства. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при артобстреле получили повреждения три автомобиля. Соседнее село Муром атаковали два беспилотника, там пострадали два дома.

В себе Ясные Зори Белгородского района взрывом от украинского дрона выбило остекление в трех домах. В селах Уразово и Двулучное Валуйского округа от атаки дронов повреждения получили шесть домов. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа украинские боевики при обстреле повредили кровлю и остекление.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в последнее время активизировали удары по мирному населению. Ранее 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали получили три женщины и водитель автолавки.

2 мая украинские дроны не давали спасателям тушить пожар в Горловке Донецкой Народной Республики. В результате ранения получили восемь сотрудников МЧС.

С 2014 года киевский режим ведет действия, приводящие к гибели гражданского населения, включая тех, кого официально относит к гражданам Украины. По данным председателя СК РФ Александра Бастрыкина, с этого периода в ходе военных действий со стороны Украины погибло свыше 6,5 тысяч человек, а число пострадавших среди мирных жителей достигло около 16,5 тысяч.