Краснодар, 3 мая, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над казанским «Рубином» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Максим Богодвид/РИА Новости

На пятой минуте счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовав пенальти. Защитник Витор Тормена удвил преимущество команды на 40-й минуте.

Во втором тайме футболистам «Рубина» удалось сократить отставание в счете. Отличился защитник Илья Рожков на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 61 очко после 27 матчей. У занимающего вторую строчку «Зенита» 54 очка после 26 игр. «Рубин» с 39 очками занимает седьмую позицию.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. С 64-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.

2 мая тольяттинский «Акрон» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Артём Дзюба на 74-й минуте.