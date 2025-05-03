Тихонов предложил заклеить рот норвежским лыжникам за слова о России
Москва, 3 мая, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Норвежским лыжникам, призывающим не допускать спортсменов из России к международным соревнованиям, нужно заклеить рот пластырем. Об этом 3 мая заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Он заявил, что норвежцы не имеют права делать такие заявления, без России они бы остались рабами фашистов.
«Поэтому пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — процитировало Тихонова издание «ВсеПроСпорт».
Ранее пятикратный олимпийский чемпион в лыжных видах спорта Йоханнес Клебо и ряд других норвежских лыжников высказались против участия российских спортсменов в международных турнирах, пока продолжается украинский конфликт. При этом чемпион мира 2025 года в лыжной эстафете Харальд Амундсен признал, что конкуренция с российскими спортсменами сделала бы его победу менее вероятной.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на эти слова заявила, что Клебо нужно заниматься лыжами, а не рассуждениями о допуске спортсменов к турнирам. Она также отметила, что норвежцы не хотят видеть на соревнованиях соперников из РФ, так как без них проще побеждать.
В марте Клебо одержал победы во всех дисциплинах на чемпионате мира, повторив рекорд Вяльбе. Комментируя этот результат, Вяльбе отметила, что при участии российских лыжников норвежец не смог бы добиться подобного результата.