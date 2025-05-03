Москва, 3 мая, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Норвежским лыжникам, призывающим не допускать спортсменов из России к международным соревнованиям, нужно заклеить рот пластырем. Об этом 3 мая заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Александр Вильф/РИА Новости

Он заявил, что норвежцы не имеют права делать такие заявления, без России они бы остались рабами фашистов.

«Поэтому пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — процитировало Тихонова издание «ВсеПроСпорт».

Ранее пятикратный олимпийский чемпион в лыжных видах спорта Йоханнес Клебо и ряд других норвежских лыжников высказались против участия российских спортсменов в международных турнирах, пока продолжается украинский конфликт. При этом чемпион мира 2025 года в лыжной эстафете Харальд Амундсен признал, что конкуренция с российскими спортсменами сделала бы его победу менее вероятной.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на эти слова заявила, что Клебо нужно заниматься лыжами, а не рассуждениями о допуске спортсменов к турнирам. Она также отметила, что норвежцы не хотят видеть на соревнованиях соперников из РФ, так как без них проще побеждать.

В марте Клебо одержал победы во всех дисциплинах на чемпионате мира, повторив рекорд Вяльбе. Комментируя этот результат, Вяльбе отметила, что при участии российских лыжников норвежец не смог бы добиться подобного результата.