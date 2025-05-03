Красногорск, 3 мая, 2025, 21:16 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ в Московской области. Днем ранее в регионе прошел мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром.

Пресс-служба ПАО «Россети»

Как рассказал Рюмин, с момента начала непогоды ход восстановительных работ находится под постоянным контролем менеджмента компании «Россети». С утра 2 мая в Подмосковье прибыли дополнительные бригады энергетиков из Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и других областей.

«Энергетики группы «Россети» столкнулись с одним из самых мощных воздействий стихии на сетевой комплекс Подмосковья за последние десять лет. Сразу же после первичной оценки силы циклона и последствий для сетевого комплекса по моему поручению в Московскую область были направлены дополнительно 185 энергетиков из других компаний группы «Россети» с более чем 50 единицами спецтехники. Также мы уже задействовали почти 70 резервных источников электроснабжения, благодаря чему все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме и работают в штатном режиме. Работы ведутся круглосуточно, без остановок», — сообщил Андрей Рюмин по итогам заседания оперативного штаба сетевого комплекса.

Глава компании дал поручение ответственным руководителям продолжить мобилизацию сил и средств группы «Россети» для скорейшего восстановления поврежденных энергообъектов и создания наиболее надежных схем электроснабжения потребителей. К настоящему моменту восстановлено электроснабжение жителей более 550 населенных пунктов Подмосковья.