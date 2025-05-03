Волгоград, 3 мая, 2025, 20:50 — ИА Регнум. На пляже в Волгоградской области на видео сняли гигантскую разрастающуюся воронку. Ролик опубликовал общественник Алексей Ульянов.

Кадр из видео

На кадрах видно, что вода вымыла часть берега и образовалась воронка, в которую устремился мощный поток. Создается впечатление, будто открылся портал. На другом берегу реки виден центр Волгограда.

«На самом деле, промыло дамбу и образовалось красивое и завораживающее зрелище», — объяснил Ульянов в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в бразильском городе Буритикупу в феврале объявили режим ЧС из-за расползающейся карстовой воронки. Она образовалась около 30 лет назад и постепенно растет. Из 55 тыс. жителей города 1,2 тыс. могут лишиться домов.

В турецкой провинции Конья в феврале 2023 года образовалась карстовая воронка диаметром 100 м и глубиной до 15 м. Провал образовался в поле, но рядом находится деревня Карапынар.