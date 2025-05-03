Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Новороссийск в ночь на 3 мая полностью разрушили две квартиры. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Восточном районе города в ходе ночной атаки было выбито остекление в 22 квартирах. Также дроны повредили электроснабжение и интернет-кабель, их оперативно восстановили. В Центральном районе в ЖК «Аврора» повреждения выявляли в 31 квартире: выбито остекление, поврежден фасад и имущество одной из квартир.

Сотрудники администрации продолжают обход домов. Кравченко пообещал, что восстановительные работы выполнят в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 3 мая атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

Кравченко объявил городе режим чрезвычайной ситуации. Всего прошлой ночью российские средства ПВО сбили над Краснодарским краем 47 украинских беспилотников.