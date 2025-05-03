Москва, 3 мая, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника сбиты над Мурманской областью. Об этом 3 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 19:10 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 мая российские силы ПВО сбили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 96 было сбито над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью. Еще по восемь дронов ликвидировали над Брянской и Курской областями и два — над Белгородской областью.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников. Утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.