Лестер, Великобритания, 3 мая, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Лестер Сити» Джейми Варди воспользовался свистком арбитра Дэвида Уэбба, чтобы остановить игру, после того как тот получил повреждение и упал на газон.

Кадр из видео

Эпизод произошел во время матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». «Лестер» в этой встрече одержал победу со счетом 2:0, а Варди стал автором одного из забитых голов.

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он вышел в АПЛ, а в сезоне-2015/16 выиграл чемпионат Англии.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2020 года Варди забил гол в матче с «Шеффилд Юнайтед», после чего побежал к углу поля и сломал угловой флаг с символикой ЛГБТ (движение признано экстремистскими и запрещено на территории РФ), сбив его ногой.