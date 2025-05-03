Вашингтон, 3 мая, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп был сильно недоволен контактами теперь уже бывшего своего помощника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно возможности нанесения удара по Ирану. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Global Look Press

«По всей видимости, Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана», — говорится в статье.

По сведениям информаторов издания, это происходило как раз накануне встречи американского лидера с израильским премьером в Белом доме 4 февраля. Трамп был зол, что его помощник по нацбезопасности склонен разделять уверенность Нетаньяху в необходимости применения силы против Ирана, когда сам президент США считал иначе и искал дипломатический путь урегулирования ситуации.

«Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытался склонить чашу весов в пользу военных действий и действовал в тесной связи с израильтянами», — отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Трамп объявил, что госсекретарь Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности. Уолтц, проработавший на этом посту чуть более трех месяцев, получит статус кандидата на должность постпреда США при ООН.

Телеканал Fox News сообщал, что увольнение Уолтца могло стать следствием скандала с утечкой секретный данных через мессенджер Signal об ударах США по Йемену. В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как попал по ссылке-приглашению в чат с первыми лицами американской администрации, которые обсуждали детали готовящихся ударов по объектам йеменских хуситов.

При этом 4 февраля перед встречей с Нетаньяху Трамп объявил о подписании им указа о максимальном давлении на Иран. Тогда он подчеркнул, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия.

В середине апреля Трамп, говоря о состоявшихся в оманском Маскате переговорах иранской и американской делегаций, заявил, что считает ситуацию «очень хорошей».