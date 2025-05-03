Вашингтон, 3 мая, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки из-за больших проблем с генерацией электроэнергии уже этим летом могут столкнуться масштабным блэкаутом. Об этом 3 мая заявил министр внутренних дел США Даг Бёргам.

Global Look Press

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — предупредил он в интервью телеканалу Fox News.

Бёргам обвинил в сложившейся ситуации администрацию предыдущего президента США Джо Байдена. По словам министра, предыдущая власть создала угрозу для американской энергосистемы.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества. Сетевой оператор предположил, что причиной блэкаута стало «редкое атмосферное явление». Нормализовать ситуацию удалось только на следующий день. Суд в Испании проверит версию, что инцидент произошел из-за «компьютерного саботажа».

Байден в годы своего правления ввел правила, препятствующие работе угольных электростанций. Планировалось, что почти все они будут закрыты к 2039 году. В США осталось только 210 таких станций.

Администрация действующего президента Дональда Трампа объявила о смене курса. Станции сохранят, а также перезапустят часть из тех, которые были остановлены. Планируется таким образом нарастить производство электроэнергии в стране.