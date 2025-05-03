Москва, 3 мая, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила два морских дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ

«Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны уточнило, что вражеские морские дроны были уничтожены в период с 16:40 до 18:15 мск.

Как передавало ИА Регнум, ночью 3 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в акватории города российские войска отражают атаку украинских БПЛА и морских дронов. Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении 14 безэкипажных катеров в Черном море.

В течение последних суток российские войска обезвредили 23 морских дрона ВСУ, которые пытались атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма. Днем ранее Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров противника и один быстроходный катер Willard производства США.