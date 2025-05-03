Геленджик, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 19:45 — ИА Регнум. В Геленджике произошел обвал грунта при строительных работах, четыре человека пострадали. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

Кадр из видео

«Один из пострадавших был доставлен в ЦГБ с переломами и ушибами — угрозы для жизни нет. Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации», — говорится в заявлении.

По данным прокуратуры Краснодарского края, обвал грунта произошел на территории муниципального образования на улице Портовая при проведении строительно-монтажных работ ООО «Велестрой».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962906" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трое рабочих оказались под завалами на стройке в Геленджике при сходе грунта

«По данному факту прокуратурой края организована проверка, в рамках которой устанавливаются причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля рабочий погиб при обрушении горной породы в шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. В результате горного удара произошел обвал на отметке свыше 1 тыс. метров, в этот момент в шахте находилось семеро горнорабочих. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

31 марта двое работников погибли во время ремонтных работ в калийной шахте в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин уточнил, что создана комиссия по расследованию обстоятельств трагедии.