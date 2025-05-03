Братислава, 3 мая, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Страны Евросоюза уже осознают, что больше сами страдают от санкций, чем Россия. Ограничения могут быть отменены, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Global Look Press Тибор Гашпар

При этом он отметил, что снятие санкций не произойдет сиюминутно.

«Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и [другие] страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — приводит его комментарий «РИА Новости».

По словам Гашпара, лично он поддерживает отмену ограничений и нормализацию торговых отношений с Россией. Но состоящая в членстве ЕС Словакия должна идти на определенные компромиссы, продиктованные политикой объединения, добавил вице-спикер парламента республики.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля президент РФ Владимир Путин указал на то, что рано или поздно отношения России с Европой восстановятся. Глава государства отметил, что нынешняя ситуация даже сложнее той, которая была во времена Великой Отечественной войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день во время выступления в рамках марафона «Знание» подчеркнул, что РФ — неотъемлемая часть Европы и мира, фундаментом которого служит взаимоуважение и право.

28 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что за период с начала специальной военной операции Россия оказалась под давлением порядка 30 тыс. санкций. Однако западные ограничения не только не сломили российскую экономику, но и стали катализатором для её развития.