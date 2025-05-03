Вашингтон, 3 мая, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 3 мая показал, как отмечает майские праздники.

Кадр из видео

«Майские праздники. Традиции не меняем. Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — написал он в своем Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Овечкин отметил майские праздники жаркой барбекю

На кадрах видно, как российский хоккеист в компании людей проводит время на природе — за жаркой мяса.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля спортсмен превзошел рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в матчах НХЛ. Рекорд держался 26 лет и долгое время считался недостижимым. В ходе церемонии поздравления Овечкин поблагодарил за этот результат своих родных и всех русских.

Президент РФ Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» с рекордом. Российский лидер также выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.