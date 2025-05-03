Москва, 3 мая, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Алексей Филиппов/РИА Новости

На 57-й минуте счет в матче открыл нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. «Оренбург» смог отыграться на 66-й минуте благодаря голу защитника Алексея Татаева.

При этом на 64-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.

На сегодняшний день «Локомотив» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков после 27 матчей. «Оренбург» с 18 очками занимает 15-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая тольяттинский «Акрон» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Артём Дзюба на 74-й минуте.