Махачкала, 3 мая, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте 9 мая. Об этом 3 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Следствие установило, что подозреваемая действовала, исходя из неприязни к российской власти. Она переписывалась с представителем террористической организации и получила инструкцию, как изготовить взрывное устройство. Женщина также купила комплектующие для бомбы.

«Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля 2025 г.» — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 2 мая опубликовала видео с женщиной, задержанной при подготовке взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Она рассказала, что общалась через интернет с пользователем, назвавшимся Абдулой, и получала от него инструкции.

Задержанная призналась, что планировала устроить теракт 9 мая. Также были опубликованы снимки компонентов взрывного устройства, обнаруженные при обыске, и символика террористической организации.