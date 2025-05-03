Курск, 3 мая, 2025, 19:00 — ИА Регнум. В Курске перекрасили здание железнодорожного вокзала в исторические цвета. Об этом 3 мая сообщил портал «Друг для Друга».

Вячеслав Бобков/РИА Новости Архивное фото

«Здание вокзала перекрасили, вернув историческому памятнику исходные цвета: красная штукатурка сочетается с серыми карнизами, рустами, обрамлениями арок, окон и цокольного этажа. Вдоль фасада сейчас высаживают деревья», — говорится в материале.

По данным портала, здание задумывалось как памятник железнодорожникам — героям Курской битвы — и по указу Иосифа Сталина было покрашено в темно-красный цвет — цвет запекшейся крови.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта «Роснефть» завершила реконструкцию Дома культуры и столетней библиотеки в селе Аскино в Башкирии. Здание библиотеки было построено в 1906 году, а в 1982 году рядом возвели районный Дом культуры, создав с библиотекой единый комплекс, который со временем обветшал.

3 января в Москве завершили реконструкцию и строительство вестибюлей станций метро «Каширская» и «Физтех». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате для 11 тыс. жителей поездки станут комфортнее.