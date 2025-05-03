Москва, 3 мая, 2025, 19:24 — ИА Регнум. К агрессивным заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, отвергнувшего российскую инициативу о майском перемирии, стоит относиться серьёзно. Такое мнение высказал в разговоре с ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как заявил 3 мая Зеленский, Украина не согласна поддержать объявленное Россией на 8–10 мая перемирие. Вместо этого глава киевского режима предложил прекратить огонь на 30 дней.

Не обошлось и без угроз. В частности, Зеленский посоветовал лидерам иностранных государств воздержаться от визита в Москву на парад в честь 80-летия Победы.

«Наша позиция очень проста в отношении стран, которые ехали или едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — заявил Зеленский.

Дудчак считает, что подобные «предупреждения» из Киева действительно не стоит игнорировать.

«Зеленский ведь действует не в одиночку, а при попустительстве зарубежных спонсоров. Это просто очень удобный для Запада режим, там, если нужно, стрелки переводят на Киев, всегда могут сказать: «Смотрите, да, они сумасшедшие, а мы-то при чём здесь?» Так что угрозу надо воспринимать всерьёз, потому как у украинских властей «ума хватит» на всякое, они могут попытаться запустить какие-то ракеты, испортить праздник», — отметил собеседник агентства.

В то же время эксперт выразил уверенность, что российские системы ПВО, личный состав готовы к «любым выходкам киевского режима».

«Уверен, что разработка провокаций идёт при непосредственном руководстве представителей европейских спецслужб, американцы будут помогать координацией из космоса. Так что просто будем готовы ко всему. И встретим праздник, как обычно встречаем», — заявил Дудчак.

Что же касается вероятной эскалации по окончании срока перемирия, то, считает политолог, значительных перемен может и не быть: у Генштаба свой план действий наперёд, предполагающий различные сценарии развития событий.

«У киевского режима ума не хватает, он пытается эскалировать ситуацию. Мы с этим тоже справляемся. Были попытки вновь войти в Курскую область, и ВСУ там получили по зубам, так что работа идёт в обычном режиме. Возможно, несколько возрастёт активность боевых действий, но и это мы уже проходили», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин «из гуманитарных соображений» принял решение о приостановке боевых действий на период с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. И призвал к аналогичному шагу киевский режим.

Ранее в этом году Путин также объявлял перемирие, в апреле, на Пасху. Хотя украинская сторона и согласилась, по данным Министерства обороны России, ВСУ по факту тысячи раз за полтора дня нарушали взятые на себя обязательства.