Антверпен, Бельгия, 3 мая, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Блюдо из белой глины, принадлежащее руке испанского художника Пабло Пикассо, случайно обнаружили сотрудники комиссионного магазина в бельгийском Антверпене. Оно лежало среди пожертвованных вещей, сообщает портал The Brussels Times.

Global Look Press Пабло Пикассо

Блюдо опоясывает рельеф с изображениями быков, а по центру вылеплена сцена из корриды. Пикассо создал его в марте 1953 года, позднее было сделано всего около 200 копий этой работы. Сколько сохранилось на сегодняшний день, точно не известно.

Кто оставил представляющую культурную ценность работу в магазине, установить не удалось.

Блюдо уже продано на аукционе за 12,6 тыс. евро (более 1 млн рублей). Его новый владелец планирует пожертвовать изделие знаменитого художника благотворительному фонду, который помогает детям с аутизмом.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году также в Антверпене обнаружили картины Пикассо и Марка Шагала. Они были похищены в Израиле в 2010 году, а нашли их в подвале одного из зданий. В сумме работы оценили в 900 тыс. долларов (порядка 79 млн рублей).

В марте этого года на антикварном рынке в Москве были найдены золотые монеты, похищенные из исторического музея Сен-Реми во французском городе Реймсе. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, французские правоохранители подтвердили, что это именно те украденные монеты. Некоторые из них были отчеканены с I по V век нашей эры.