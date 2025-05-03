Самара, 3 мая, 2025, 18:49 — ИА Регнум. В Самаре в возрасте 95 лет скончался заслуженный художник России, член Союза художников, живописец Евгений Горовых. Об этом сообщило министерство культуры Самарской области.

Союз художников России. Самара

«Мы будем помнить его не только как мастера кисти, но и как энергичного, мудрого и деятельного человека. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — говорится в некрологе ведомства на странице в соцсети «ВКонтакте».

Министерство отметило, что усопший был мастером разных жанров. Его работы знают во всей России, они хранятся в музеях, а репродукции публикуют большими тиражами. Художник скончался 1 мая.

Горовых родился 19 февраля 1930 года в Алма-Ате. Живописью начал заниматься с девяти лет, ходил в художественный кружок. В 1949 году с отличием окончил Алма-Атинское художественное училище, где в то время преподавали специалисты, эвакуированные из Москвы и Ленинграда.

Дипломной работой Горовых стала картина «На призывном пункте». Она имела успех, ее сразу купили. Потом он окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. Сурикова.

В 1978 году его картина «Рельсовая война» на Всесоюзной художественной выставке «60 героических лет» была выбрана из 3 тыс. работ для центральной экспозиции. Горовых также написал картины «К. Э. Циолковский. Окно в Космос», «Н. Г. Чернышевский пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине Петропавловской крепости», «После трудового дня», «Ленин на Волге», «Вернулся сын на родину» и другие.