Живописец Евгений Горовых скончался в Самаре в возрасте 95 лет
Самара, 3 мая, 2025, 18:49 — ИА Регнум. В Самаре в возрасте 95 лет скончался заслуженный художник России, член Союза художников, живописец Евгений Горовых. Об этом сообщило министерство культуры Самарской области.
«Мы будем помнить его не только как мастера кисти, но и как энергичного, мудрого и деятельного человека. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — говорится в некрологе ведомства на странице в соцсети «ВКонтакте».
Министерство отметило, что усопший был мастером разных жанров. Его работы знают во всей России, они хранятся в музеях, а репродукции публикуют большими тиражами. Художник скончался 1 мая.
Горовых родился 19 февраля 1930 года в Алма-Ате. Живописью начал заниматься с девяти лет, ходил в художественный кружок. В 1949 году с отличием окончил Алма-Атинское художественное училище, где в то время преподавали специалисты, эвакуированные из Москвы и Ленинграда.
Дипломной работой Горовых стала картина «На призывном пункте». Она имела успех, ее сразу купили. Потом он окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. Сурикова.
В 1978 году его картина «Рельсовая война» на Всесоюзной художественной выставке «60 героических лет» была выбрана из 3 тыс. работ для центральной экспозиции. Горовых также написал картины «К. Э. Циолковский. Окно в Космос», «Н. Г. Чернышевский пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине Петропавловской крепости», «После трудового дня», «Ленин на Волге», «Вернулся сын на родину» и другие.