Шарм-эль-Шейх, Египет, 3 мая, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Туристы из Казани больше 20 часов просидели в египетском аэропорту в Шарм-эль-Шейхе. Об этом 3 мая заявили представители туроператора Fun&Sun.

Global Look Press

«О ситуации с застрявшим рейсом с туристами из Казани в курсе. По сообщениям от наших коллег отмечаем, что первый рейс уже вылетел с аэропорта. Второй готовится к отправке», — рассказали представители организации в беседе с URA.RU.

Отмечается, что причиной длительного ожидания стали технические неполадки на рейсе авиакомпании AlMasria. По словам представителей Fun&Sun, компенсация застрявшим туристам будет осуществляться в рамках законодательства.

Как передавало ИА Регнум, похожий случай с авиакомпанией AlMasria произошел в ночь на 16 февраля. Российские туристы летели из Египта в Калининград, но борт совершил вынужденную посадку в польской Познани из-за сильного снегопада. Варшава не разрешила заправить самолет или взлететь. Спустя 10 часов ожидания к концу подошли запасы еды и воды, а пассажиры жаловались, что не могут пользоваться туалетом.

23 апреля пассажиры рейса Москва — Сочи более чем на сутки застряли в Минеральных водах из-за вынужденной посадки самолета. Уточняется, что 79 пассажиров дождались вылета, а остальные 90 решили добираться до Сочи самостоятельно.