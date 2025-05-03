Нижний Новгород, 3 мая, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде девочки-подростки избили стоявшую лошадь в спортшколе. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Инцидент произошел в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту. В избиении лошади кулаками и хлыстом участвовали три ученицы.

Как уточняется, пострадала кобыла по кличке Иоланта. После случившегося ее осмотрели ветеринары, обнаружив потертости в области грудной клетки и ссадины на голове. Сейчас состояние лошади оценивается как удовлетворительное.

Все три школьницы отстранены от конных занятий. Руководство учреждения проводит внутреннюю проверку, под которую попали тренер группы и школьный администратор.

В региональном министерстве спорта сообщили, что провели инструктаж для администрации и тренерского состава СШОР, а также серию бесед с тренирующимися там детьми. Также после случившегося проверку инициировали полиция и прокуратура региона.

Ранее ИА Регнум передавало, как в Уфе женщина на глазах у малолетнего сына с силой отпинала собаку за то, что та пролила ее кофе. Это засняла камера уличного видеонаблюдения, установленная у подъезда. Запись попала в Сеть, вызвав общественную реакцию. В полиции сообщили о начале проверки по факту избиения питомца.