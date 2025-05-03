Москва, 3 мая, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Размер аванса в мае для многих россиян будет меньше, чем обычно, из-за большого количества праздничных дней. Об этом 3 мая предупредила бухгалтер Ирина Кащиц.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она указала на то, что с 1 по 15 мая будет только семь рабочих дней. Для расчета аванса нужно разделить размер оклада на количество рабочих дней в месяце и умножить на семь. Также нужно не забывать про удержание налога на доходы физических лиц — 13%.

«Однако не стоит забывать, что в целом размер заработка в мае не изменится, поэтому зарплата за вторую часть месяца будет больше, чем обычно», — напомнила Кащиц.

Бухгалтер также отметила, что есть те, кто работает в выходные и праздничные дни. В этих случаях зарплату начисляют по повышенному тарифу, и аванс может быть выше обычного.

Как передавало ИА Регнум, в мае будет всего 18 рабочих дней. Выходных и праздничных дней будет 13. Первая рабочая неделя в этом месяце начнется 5 мая и продлится три дня.