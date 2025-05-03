Луцк, Украина, 3 мая, 2025, 17:51 — ИА Регнум. В Луцке сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали курьера прямо на улице во время доставки. Об этом 3 мая сообщило движение «Другая Украина».

Кадр из видео

«Во время работы мужчину остановили военкомы, они быстро перешли к привычной тактике: на жертву накинулись и затолкали в машину», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962892" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо на улице во время доставки

На кадрах видно, как курьер пытается отбиваться от четверых военкомов, однако его все равно насильно сажают в автобус.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта произошел похожий случай. Сотрудница украинской полиции Одесской области сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе, а отца, пришедшего разобраться в правоохранительные органы, решили мобилизовать на фронт.

До этого 25 апреля украинские военкомы во Львове выкинули мужчину-эпилептика на улицу, когда у того начался приступ. Уточнялось, что мужчину сначала попытались мобилизовать, однако после начала приступа просто оставили на улице.

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. По словам российского лидера, проводимая Киевом тотальная мобилизация населения полностью обескровит страну.