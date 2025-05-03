Москва, 3 мая, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Christophe Gateau/Global Look Press Субраманьям Джайшанкар

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам», — говорится в сообщении по итогам беседы.

Уточняется, что глава МИД РФ призвал стороны к урегулированию разногласий политико-дипломатическим путем на двусторонней основе по положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

Помимо этого министры иностранных дел России и Индии обсудили график предстоящих контактов между двумя государствами на высшем и высоком уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем. В ходе встречи замглавы МИД России Андрея Руденко с пакистанским послом в Москве Мухаммадом Халидом Джамали обсудили различные аспекты двухстороннего взаимодействия и эскалация между Исламабадом и Нью-Дели.