Белград, 3 мая, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича резко ухудшилось во время визита в США из-за резкого повышения давления. Об этом 3 мая сообщил журналистам доктор Драган Динчич из военно-медицинской академии в Белграде.

Global Look Press

«Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98», — рассказал он подробности журналистам.

Динчич уточнил, что Вучич прошел терапевтическое лечение. Когда он прибыл в военно-медицинскую академию, то уже чувствовал себя хорошо. Врачи провели консилиум и внесли коррективы в его обычное лечение.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая у Вучича резко ухудшилось состояние здоровья во время его визита в штат Флорида. Он прервал визит и вернулся в Сербию. Из-за инцидента сорвалась его встреча с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американского руководства.

В Белграде Вучича госпитализировали в военно-медицинскую академию. Там его встретили министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар и Динчич.